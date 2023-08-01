1 августа
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Жизнь

Доведение до самоубийства. В Москве школьник покончил с собой

15-ти летний школьник из Москвы, покончил с собой из-за конфликта с родителями. Подростка часто ругали, потому что он много времени проводил в интернете. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства».

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Трагедия произошла в Крылатском районе столицы. Тело подростка нашли на козырьке многоэтажки. Школьника спасти не удалось.

Как выяснили силовики, мальчик рос в благополучной, полной семье, также у его был брат-близнец.

По словам матери, суицидальных мыслей у сына никогда не было. Но в последнее время родители были не довольны тем, что сын стал проводить много времени в телефоне. На этой почве стали возникать конфликты.

На фоне стресса у школьника развилась бессонница, поход к психологу ему не помог.

Полиция проводит проверку.

Ранее подростки нашли тело 14-летнего мальчика в лесу под Новосибирском.

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