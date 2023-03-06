Подростки нашли тело 14-летнего мальчика в лесу под Новосибирском

Знакомые погибшего рассказали, что он учился в девятом классе. Несколько лет назад у него умерла мама и он очень переживал.

«В родительском чате пишут, что мальчик не дошел до школы. При этом мой сын утверждает, что они вместе были на уроке географии. По субботам у них география, подготовка к ОГЭ, поэтому они виделись на уроке и после разошлись по домам», — отметила мать одного из учеников сельской школы, где учился мальчик.

«АиФ-Новосибирск» пишут, что в соцсетях школы отрицают наличие предсмертной записки рядом с телом ребенка.

«У нас погиб ребенок, очень тяжело всем и родителям, и педагогам, и друзьям… Что произошло неизвестно, никакой записки не было», — говорится в сообщении.