6 марта
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Жизнь

Подростки нашли тело 14-летнего мальчика в лесу под Новосибирском

В лесу рядом с селом Верх-Тула 4 марта подростки нашли тело 14-летнего мальчика. Они рассказали, что рядом также обнаружили предсмертную записку, сообщает «КП-Новосибирск».

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Знакомые погибшего рассказали, что он учился в девятом классе. Несколько лет назад у него умерла мама и он очень переживал.

«В родительском чате пишут, что мальчик не дошел до школы. При этом мой сын утверждает, что они вместе были на уроке географии. По субботам у них география, подготовка к ОГЭ, поэтому они виделись на уроке и после разошлись по домам», — отметила мать одного из учеников сельской школы, где учился мальчик.

«АиФ-Новосибирск» пишут, что в соцсетях школы отрицают наличие предсмертной записки рядом с телом ребенка.

«У нас погиб ребенок, очень тяжело всем и родителям, и педагогам, и друзьям… Что произошло неизвестно, никакой записки не было», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали об 11-летнем мальчике, который покончил с собой.

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