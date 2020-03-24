Доверчивые барнаульские таксисты попались на уловку мошенника из Краснодара

Житель Краснодара решил заработать денег хитрым, но давно известным способом: звонил в службы заказа такси, предоставляющие в Барнауле услугу «доставка клиенту», и просил привезти продукты питания.
«Через некоторое время обвиняемый перезванивал водителям такси и просил по пути следования перевести на указанные им абонентские номера денежные средства, обещав возместить понесенные затраты», — рассказали в ведомстве.
В результате пострадали пять жителей Барнаула. Один таксист не стал переводить деньги, заподозрив обман.
Размер причиненного ущерба превысил 20 тыс. рублей. Обвиняемый полностью признал вину.
Примечательно, что звонить таксистам мужчина начал через 10 дней после освобождения из мест лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае увеличилось количество регистрируемых мошенничеств и краж, по итогам 2019 года общий рост достиг 60%.