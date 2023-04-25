Дождь и мокрый снег. О погоде 25 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют дождь и мокрый снег 25 апреля. О погоде в регионе и в Барнауле — в материале altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночь в Алтайском крае будет относительно теплой — −3…+2 градусов. По юго-востоку местами — +3…+8. В восточных районах возможен дождь и мокрый снег.

Днем потеплеет до +5…+10 градусов, местами температура поднимется до +15. В отдельных районах ожидается небольшой дождь. Утром может выпасть мокрый снег.

Ветер западный, 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле столбики термометров покажут 0…+2 градуса. В первой половине ночи вероятен небольшой дождь.

Днем температура поднимается до +6…+8 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.