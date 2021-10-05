Дождь, мокрый снег и гололед. Промозглая погода продолжает властвовать в Алтайском крае

Промозглую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 5 октября.

«Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +3…+8 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что грядущая зима в России может стать аномально снежной.