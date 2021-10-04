Экстремально снежная зима. Что известно о погодной аномалии, надвигающейся на Россию

Сохранение массивов льда в Арктике скажется на погоде в Северном полушарии.
«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — отмечают эксперты.
Добавляют: усилится западно-восточный перенос воздушных масс, который приведет к увеличению количества осадков.
В «Фобосе» говорят, что пурга, снегопады и штормы уже атаковали Чукотку, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь.
«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — считают метеорологи.
Ранее altapress.ru писал, что зимой 2021−2022 в Алтайском крае заметными будут отклонения от привычных температур. Погода может быть и чрезмерно холодной, и нетипично теплой.