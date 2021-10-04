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Жизнь

Экстремально снежная зима. Что известно о погодной аномалии, надвигающейся на Россию

Несмотря на глобальное потепление, в Арктике приостановилось таяние льда. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос». Как катаклизмы повлияют на зиму и где в России будет больше всего снега — в разборе altapress.ru.

Снегопад, метель.
Снегопад, метель.
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1
Ледники перестали таять. Как это повлияет на осадки?

Сохранение массивов льда в Арктике скажется на погоде в Северном полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — отмечают эксперты.

Зима.
Зима.
СС0

Добавляют: усилится западно-восточный перенос воздушных масс, который приведет к увеличению количества осадков.

2
На какие регионы уже обрушилась непогода?

В «Фобосе» говорят, что пурга, снегопады и штормы уже атаковали Чукотку, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — считают метеорологи.

3
Какой будет зима на Алтае?

Ранее altapress.ru писал, что зимой 2021−2022 в Алтайском крае заметными будут отклонения от привычных температур. Погода может быть и чрезмерно холодной, и нетипично теплой.

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