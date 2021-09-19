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Жизнь

Стало известно, какой будет грядущая зима. Прогноз климатолога

Зима 2021−2022 года в России отметится сильными морозами и в целом обещает стать холодной, сообщает URA.RU.

Мороз, зима.
Мороз, зима.
CC0

Как заявил изданию начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок, причиной сильных холодов предстоящей зимой станут антициклоны.

«Вероятность есть такая, что будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе тоже самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала», — отметил эксперт.

Относительно зауральской России он отметил следующее: «В Сибири вечно хозяйничает, то монгольский, то сибирский антициклон. В Якутии — холод, как обычно».

А вот директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в свою очередь, размышляя о погодны перспективах, отметил, что зимы будут становиться теплее из-за глобального потепления.

При этом он подчеркнул, что «это очень постепенный и очень медленный процесс».

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