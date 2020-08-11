Дождь пошел в палате российской больницы. Пациенты не унывали и думали, как поплывут на лодке

В Челябинской области во время ливня затопило несколько палат в одной из больниц, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в Южноуральске. Больные сняли на видео, как с потолка капает вода, при этом стук капель со всех сторон постепенно превращал «в мелодию».

«Не сдаемся, лежим до последнего. Койки раздвинули. Ведра стоят, капает. Дождь в больнице пошел, прямо в палате. Надо же такое, нонсенс. Нормально… это же русская медицина… как в полевых условиях. Батюшки, и там побежало, и так сильно», — смеется автор видео.

По его словам, на кадрах — отделение хирургии, где люди под капельницами лежат.



Другие пациенты параллельно подшучивают: предлагают где-нибудь достать весла и зонтик, а также заказать лодку.

«В туалете вчера еще стекло разбилось. В будку будем ходить. Батюшки, вот это атас», — добавил автор ролика.

В это время вода просочилась в другой части потолка: капли начали падать и с громким стуком биться о поверхность.

Главврач горбольницы пояснила, что этой проблеме не один десяток лет. Протечки ищут и устранят, ситуация известна как минимум региональному минздраву.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, сохранившая пост в новом правительстве, признала неэффективность реформы здравоохранения.