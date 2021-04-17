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Жизнь

Дожди и мокрый снег. Выходные в Алтайском крае начинаются с похолодания

Период похолодания начинается в Алтайском крае в субботу, 17 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

«В утренние часы и днем в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в крае составят +4…+9 градуса, местами по югу до +14 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле утром прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.

Напомним, что в понедельник, 19 апреля, синоптики прогнозируют в Алтайском крае обвал холода. Местами по региону может установиться временный снежный покров.

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