Дожди и мокрый снег. Выходные в Алтайском крае начинаются с похолодания

«В утренние часы и днем в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в крае составят +4…+9 градуса, местами по югу до +14 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле утром прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.
Напомним, что в понедельник, 19 апреля, синоптики прогнозируют в Алтайском крае обвал холода. Местами по региону может установиться временный снежный покров.