Дожди оставят в покое Алтайский край на выходных

21 и 22 августа в Алтайском крае не ожидается осадков, говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

21 августа, в субботу, по краю ночью температура составит +9… +14 градусов, местами похолодает до +3… +8 градусов. Днем будет +16… +21 градус, по западу до +26.

Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3−8 м/с с порывами до 13 м/с.

22 августа ночью градусники покажут +5… +10 градусов, местами в западных районах будет +15. Местами по востоку могут пройти небольшие дожди. Днем осадков не будет, а воздух прогреется до +21… +26 градусов.

Ветер сменится на восточный, 2−7 м/с с порывами до 13 м/с.

В Барнауле

В столице края 21 августа ночью синоптики прогнозируют +6… +8 градусов, днем +18… +20, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

22 августа в ночь немного потеплеет, +7… +9 градусов, возможен небольшой дождь. Днем прогнозируют +21… +23 градуса, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с.

Прошедшие накануне ливни в Алтайском крае стали настоящим испытанием для коммунальных систем. Ливневая канализация в Барнауле снова не выдержала «залповых» дождей.

Град побил урожай у садоводов.