20 августа 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Дожди оставят в покое Алтайский край на выходных

21 и 22 августа в Алтайском крае не ожидается осадков, говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

21 августа, в субботу, по краю ночью температура составит +9… +14 градусов, местами похолодает до +3… +8 градусов. Днем будет +16… +21 градус, по западу до +26.

Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3−8 м/с с порывами до 13 м/с.

22 августа ночью градусники покажут +5… +10 градусов, местами в западных районах будет +15. Местами по востоку могут пройти небольшие дожди. Днем осадков не будет, а воздух прогреется до +21… +26 градусов.

Ветер сменится на восточный, 2−7 м/с с порывами до 13 м/с.

В Барнауле

В столице края 21 августа ночью синоптики прогнозируют +6… +8 градусов, днем +18… +20, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

22 августа в ночь немного потеплеет, +7… +9 градусов, возможен небольшой дождь. Днем прогнозируют +21… +23 градуса, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с.

Прошедшие накануне ливни в Алтайском крае стали настоящим испытанием для коммунальных систем. Ливневая канализация в Барнауле снова не выдержала «залповых» дождей.

Град побил урожай у садоводов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость