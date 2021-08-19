На видео огромной лужи в Барнауле наложили шум прибоя с криками чаек. Машины как яхты

В паблике « Инцидент Барнаул » опубликовали очередное видео потопа на улице Попова, который случается практически после каждого дождя.

Вечером 19 августа в Барнауле прошел мощный ливень. По традиции улицу Попова моментально затопило.

«Шум прибоя на Попова», — подписал местный житель свое видение огромной лужи, которую с упорством преодолевают автомобилисты.

В комментариях к записи отметили, что барнаульцам и Крым не нужен, если дожди в городе будут идти часто. Не хватает лишь благоустроенного пляжа на краю дороги.



Возле «переправы через лужу» машины встали в пробке. Водители, соблюдая «социальную дистанцию», очень медленно ехали по своим делам.

«Конца и края не видно пробке на Попова. Движение колом», — отметил автор видео, продемонстрировав уходящий за горизонт затор.

Для барнаульцев такие пробки после дождя — это уже привычная ситуация, при которой трамваи обгоняют машины, как поезда настоящего скоростного метро.



Кстати, в 2017 году сообщали, что в инвестиционной программе Барнаула на 2018−2020 годы предусмотрено строительство ливневой канализации по Павловскому тракту — от Солнечной Поляны до Малахова. При проектировании учтут и вариант дополнительного отведения воды с Попова.

Стоит отметить, что ливень подарил эмоции и жителям исторического центра Барнаула, где водопад появился на территории туристического кластера — туркластер заработал, появилась точка притяжения.