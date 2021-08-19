20 августа
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Жизнь

На видео огромной лужи в Барнауле наложили шум прибоя с криками чаек. Машины как яхты

В паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали очередное видео потопа на улице Попова, который случается практически после каждого дождя.

Лужа на улице Попова. Барнаул.
Лужа на улице Попова. Барнаул.
кадр из видео.

Вечером 19 августа в Барнауле прошел мощный ливень. По традиции улицу Попова моментально затопило.

«Шум прибоя на Попова», — подписал местный житель свое видение огромной лужи, которую с упорством преодолевают автомобилисты.

В комментариях к записи отметили, что барнаульцам и Крым не нужен, если дожди в городе будут идти часто. Не хватает лишь благоустроенного пляжа на краю дороги.


Возле «переправы через лужу» машины встали в пробке. Водители, соблюдая «социальную дистанцию», очень медленно ехали по своим делам.

«Конца и края не видно пробке на Попова. Движение колом», — отметил автор видео, продемонстрировав уходящий за горизонт затор.

Для барнаульцев такие пробки после дождя — это уже привычная ситуация, при которой трамваи обгоняют машины, как поезда настоящего скоростного метро.


Кстати, в 2017 году сообщали, что в инвестиционной программе Барнаула на 2018−2020 годы предусмотрено строительство ливневой канализации по Павловскому тракту — от Солнечной Поляны до Малахова. При проектировании учтут и вариант дополнительного отведения воды с Попова.

Стоит отметить, что ливень подарил эмоции и жителям исторического центра Барнаула, где водопад появился на территории туристического кластера — туркластер заработал, появилась точка притяжения.

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