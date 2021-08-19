Водопад появился в историческом центре Барнаула после мощного ливня. Туркластер заработал!

Точка притяжения появилась на улице Мало-Тобольской, которая входит в туристический кластер «Барнаул — горнозаводской город».
«Часть летних веранд с пешеходной улицы уплыла „искать ливневки“ вместе с потоком воды», — рассказал автор видео.
В комментариях к записи шутят, что потоки Барнаулу нужны были, но, как оказывается, вовсе не денежные.
«В Горный Алтай ехать на водопады ненужно», — отметила жительница города.
Кстати, ранее главе Барнаула предложили создать «некий объект притяжения», который привлекал бы горожан и туристов.