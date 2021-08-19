19 августа 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Водопад появился в историческом центре Барнаула после мощного ливня. Туркластер заработал!

В Барнауле на Старом базаре после ливня, прошедшего вечером 19 августа, появился водопад, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

"Водопад" после ливня в Барнауле в районе Старого базара.
"Водопад" после ливня в Барнауле в районе Старого базара.
кадр из видео (автор: ratebor).

Точка притяжения появилась на улице Мало-Тобольской, которая входит в туристический кластер «Барнаул — горнозаводской город».

«Часть летних веранд с пешеходной улицы уплыла „искать ливневки“ вместе с потоком воды», — рассказал автор видео.


В комментариях к записи шутят, что потоки Барнаулу нужны были, но, как оказывается, вовсе не денежные.

«В Горный Алтай ехать на водопады ненужно», — отметила жительница города.

Кстати, ранее главе Барнаула предложили создать «некий объект притяжения», который привлекал бы горожан и туристов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость