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Жизнь

Главе Барнаула предложили создать в городе «некий объект притяжения»

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с архитекторами перспективы и направления развития города, а также создание некоего символа, сообщает городская мэрия.

Вячеслав Франк и архитекторы. Глава Барнаула обсудил развитие города.
Вячеслав Франк и архитекторы. Глава Барнаула обсудил развитие города.
barnaul.org.

На встрече с архитекторами Франк представил своего нового заместителя по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова, которого назначили в марте.

«Глава Барнаула предложил совместно обсудить наиболее важные градостроительные вопросы, расставить приоритеты, определить якорные точки развития города и наметить пути продуктивного взаимодействия власти с архитектурным сообществом», — рассказали в мэрии.

Обсудили Генеральный плана Барнаула. Участники встречи согласились, что документ — фундаментальный и базовый, однако при этом следует уделить больше внимания актуализации, к примеру, вопросам планировки территории.

«Сошлись во мнении относительно своевременности и важности общественного обсуждения градостроительных проектов. При этом отметили необходимость более тесного общения профессионального сообщества с представителями общественности, разъяснений нюансов и перспектив реализации архитектурных замыслов», — отметили в администрации.

Также участники мероприятия обсудили вопросы жилищного строительства и благоустройства общественных пространств.

«Отдельно остановились на теме сохранения и реставрации архитектурно-культурных памятников, а также проблемах, связанных с развитием прилегающих к таким объектам территорий», — подчеркнули в мэрии.

Кроме того, Вячеславу Франку предложили создать на территории Барнаула некий объект притяжения, поскольку город нуждается в современном символе, который мог бы стать предметом гордости.

Глава Барнаула отметил, что в июне состоится еще одна встреча с более широким привлечением молодых архитекторов — чтобы обсудить предметно перспективы и направления развития города.

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