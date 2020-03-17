Дожди, снег и сильный ветер: жителей Алтайского края предупреждают о погодных «качелях»

Погодные «качели» ожидаются в Алтайском крае в течение текущей рабочей недели. Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, метеоусловия в ближайшие дни будут крайне нестабильны.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в ближайшие трое-четверо суток районы края будут испытывать влияние череды циклонов, которые будут перемещаться вдоль северного побережья России.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В результате погода будет очень нестабильна. Буквально в течение дня затоки холодного воздуха будут сменяться оттепелями. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Вместе с этим в регионе ожидается усиление ветра до 9−14 метров в секунду, а местами до 15−20 метров.

Что касается температуры воздуха. То в ночные часы она будет балансировать в диапазоне −1…−11 градусов, а местами ожидается и небольшой плюс.

Днем будет значительно теплее. В отдельные дни по югу ожидается потепление до +10 и даже +14 градусов.

Весна. Март. Михаил Хаустов

Когда в Алтайский край придет настоящая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.