Дожди снова зальют Алтайский край 29 мая

Температура воздуха составит +10...+15 градусов, по югу местами до +20 градусов.
В большинстве районов возможны кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
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Местами также пройдут грозы.
Температура воздуха составит +10...+15 градусов, по югу местами до +20 градусов.
В большинстве районов возможны кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
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