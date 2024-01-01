Драка с арматурой, взрыв петард и голая прогулка. Как барнаульцы "весело" отметили Новый год

Не все барнаульцы встречали Новый год с бокалом шампанского, сидя у телевизора. Были и те, кто отличились. Подвигами таких "весельчаков" поделились барнаульские сообщества.

Инциденты во время Нового года

"Инцидент Барнаул" сообщает, что в новогоднюю ночь во дворе дома №25 по улице Ускова произошла драка. Молодые люди что-то не поделили между собой и захотели решить конфликт кардинальным методом. Они вооружились арматурами и гаечными ключами и пошли друг на друга. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Инциденты во время Нового года Инцидент Барнаул

Этой же ночью на Южном за полчаса до Нового года другой горожанин решил устроить себе праздник. Он поджег петарду прямо на капоте припаркованного автомобиля. Прохожие его ничуть не смутили. Судя по разговорам из видео (не совсем цензурным), весельчак собирался взорвать еще одну петарду, но от решения отказался.

Другой же гражданин немало удивил соседей утром 1 января. "В курсе 22" опубликовали видео, как мужчина идет голым (за исключением нижнего белья и сланцев) по двору.

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