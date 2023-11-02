Змея, бык и петух. Почему так популярен китайский циклический календарь и причем здесь животные

Календарь
Китайский календарь появился более 3 тыс. лет назад. Это 60-летний цикл, основанный на чередовании 12 животных.
Дата празднования нового года в Китае отличается от российской. Жители Китая ориентируются на лунный календарь. Начало нового года совпадает со вторым по счету новолунием. Точкой отсчета служит день зимнего солнцестояния — 21 декабря.
Так, по восточному календарю у нового года нет фиксированной даты.
Китайский зодиак
Каждый год в восточном календаре связан с признаком одного из 12 животных.
Также каждое зодиакальное животное наделено символическим значением — стихией. Это дерево, металл, огонь, а также земля и вода.
Помимо этого, 12 животных поделены на 6 пар так, чтобы признаки одного были противоположными признакам другого. Так была достигнута гармония - Инь и Ян.
Порядок животных зодиака выбран не случайно: в Китае принято начинать с самого важного, а затем ставить все остальные признаки в порядке убывания. Как и вначале всегда сильное, доминирующее начало Янь, а затем придающее гармонию Инь.
Зодиаки располагаются в следующем порядке:
- Крыса,
- Бык,
- Тигр,
- Кролик,
- Дракон,
- Змея,
- Лошадь,
- Овца,
- Обезьяна,
- Петух,
- Собака,
- Свинья.
Почему именно эти животные
Зодиакальные животные были либо тесно связанные с повседневной жизнью Древнего Китая, либо по местным поверьям приносили удачу.
Животные домашнего хозяйства:
- Бык,
- Лошадь,
- Коза,
- Петух,
- Свинья,
- Собака.
Также известная в Китае поговорка гласит: "Шесть животных в доме означает процветание".
Животные удачи в китайской культуре:
- Крыса,
- Тигр,
- Кролик,
- Дракон,
- Змея,
- Обезьяна.
Согласно восточным поверьям, звери китайского гороскопа способны наделить определенными чертами характера тех, кто родился в их год.
В чем причина популярности
Во второй половине XX века мир заинтересовался духовными поисками. Массовый интерес породила мистика, оккультизм и эзотерика. Так, восточные практики и гороскопы стали неотъемлемой частью мировой культуры.
В России первые упоминания о китайском календаре были еще в 1970-х годах.
Но популярность китайской зодиакальной системы наступила в 1990-е годы. В это время экономика России была открыта, а в Китае произошел экономический бум. Товары из восточной страны заполонили магазины, среди них были и китайские календари.
Так, интерес к восточной культуре не угасает у россиян и на сегодняшний день. Уже в ноябре в магазинах начинают появляться сувениры, украшения и предметы быта с "символом" предстоящего года. Также в преддверии Нового года большим спросом пользуются восточные гороскопы.