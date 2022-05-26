Драма из «Ледникового периода». В российском регионе у белки украли шишку

В Приморском крае белка отвлеклась, и у нее безжалостно украли кедровую шишку. Видео похищения опубликовали в официальном Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».

Белка аккуратно несла шишку, полную спелых орехов, пишет «Владивосток-Новости». Она явно хотела съесть в ее гордом одиночестве, но на секунду отвлеклась.

В этот момент птица-кедровка выкрала «вкусную добычу» и исчезла.

Пушистый зверек опешил и начал обнюхивать землю, но пропажи не обнаружил. Все попытки оказались тщетными.

«Идентифицировав пернатого воришку как кедровку, ученые „Земли леопарда“ не были удивлены. Ведь другое название этого вида — ореховка. Имя птица получила из-за того, что питаются в основном именно кедровыми орехами», — подчеркнул автор поста.



Трагическая история, которую запечатлела фотоловушка, шокировала местных жителей. Комментаторы посочувствовали: «Вот это драма!», «Бедная белка», «Обидеть белку может каждый», «Преступление века прямо».

Происходящее напомнило некоторым «драму» из мультфильма «Ледниковый период». К слову, весной 2022 года белка все-таки съела орех, за которым гонялась 20 лет. Так студия Blue Sky попрощалась с фанатами.

Ранее в барнаульском зоопарке у опытной мамы-тигрицы появились малыши.