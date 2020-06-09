Древняя египетская мумия птицы оказалась зародышем человека с пастью волка

2100-летняя мумия из Древнего Египта, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем. Это выяснилось благодаря компьютерной томографии (КТ).

Мумия находилась на хранении в Музее Мейдстона в английском городке Кент. Там она значилась как «мумифицированный Ястреб EA 493, период Птолемеев».

В 2018 году артефакт решили отсканировать. Ученые обнаружили сенсацию — внутри находится не птица. Сначала работники музея предположили, что это мумия обезьяны. Затем антрополог Эндрю Нельсон пригласил многопрофильную команду для анализа микро-КТ чрезвычайно высокого разрешения.

Группа ученых обнаружила, что кости принадлежали человеческому плоду мужского пола. Его возраст варьируется от 22 до 28 недель (седьмой месяц беременности). У зародыша были аномалии позвоночника и врожденный дефект, препятствующий правильному развитию мозга и черепа. Кроме того, у плода также была волчья пасть и заячья губа.

То, как сохранились останки, это означает, что его семья считала ребенка особенным, утверждают исследователи.

«Реакция семьи состояла в том, чтобы мумифицировать этого человека в зародыше, что было очень редко. В Древнем Египте мертворождённых, как правило, хоронили в горшках под полами дома. Известно всего несколько случаев мумифицирования новорожденных. К этому прибегали, когда считали таких детей особенными», — пояснил Эндрю Нельсон.

Исследователи полагают, что аномалии плода связаны с тем, что в рационе матери было мало продуктов, которые обеспечивают фолиевую кислоту, пишет News.ru.

Ранее почти 30 мумий нашли археологи в нетронутой египетской гробнице. Международная группа археологов обнаружила в Египте масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.). Гробница состоит из нескольких комнат и целиком выдолблена внутри скалы.

В общей сложности в подземном склепе было обнаружено 30 мумий, в том числе забальзамированные детские тела.