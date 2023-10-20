Древняя галактика оживилась: впервые далекий и мощный радиосигнал пришельцев зафиксировал телескоп

Источником оказалась древняя галактика, расположенная на рекордно большом расстоянии по сравнению со всеми остальными.

Его назвали "радиосигналом пришельцев". Быстрый радиовсплеск является одним из самых энергичных за всю историю наблюдений, указывает LIFE.

Факт

Дело в том, что за долю секунды он испустил энергию, эквивалентную суммарному излучению Солнца за 30 лет.

Также тревожный сигнал от красного карлика взбудоражил авторитетное сообщество.

Астрономам дважды удалось понаблюдать за тем, что происходит на одной и той же планете. И пришли к выводу, что водородную планетарную оболочку выжжет и сдует с планеты. А останется одно ядро.

Мощные потоки звездной плазмы полностью ионизировали весь потерянный водород возле планеты. И штормы красных карликов взбудоражили исследователей — они могут взрываться и выгорать.

Что негативно скажется на эволюции.

Между тем инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Есть 100-процентная вероятность, что в прошлом пришельцы бывали на Земле. Но обратить внимание на них могут не все.

При этом сотрудники ЦРУ привлекали эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО".

Ранее сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.