Древняя традиция: пчелам рассказали, что умерла королева, и обернули ульи траурными лентами

Королевских пчел на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса уведомили о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, пишет Daily Mail .

Это древняя британская традиция.

Королевский пчеловод обернул семь ульев в резиденциях монарха и наследника престола черными траурными лентами и затем тихим голосом сказал, что королева умерла. Потом сообщил пчелам, что у них будет новый хозяин — король Карл III.

Поверье

У англичан есть поверье, что пчелы улетят или перестанут делать мед, если им не сообщить о смерти и смене хозяина, указывает bfm.ru.

Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал. В Великобритании объявили 10-дневный траур. Елизавету II похоронят в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

Между тем съемки сериала Netflix приостановят из-за смерти Елизаветы II.