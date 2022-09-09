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Жизнь

Никакой короны. Съемки сериала Netflix приостановят из-за смерти Елизаветы II

Съемки шестого сезона сериала «Корона» на время приостановят из-за смерти королевы Великобритании. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на свои источники.

Королева Елизавета
Королева Елизавета
Из сети интернет

Сериал «Корона» рассказывает историю королевской семьи Великобритании с начала правления Елизаветы II. Он запустился в ноябре 2016 года. Сериал выходит на сервисе Netflix.

Осенью этого года должен выйти пятый сезон. На данным момент готовятся съемки шестого сезона, которые приостановили.

«Корона» — это любовное письмо к ней, королеве, и мне сейчас нечего добавить, только молчание и уважение. Я ожидаю, что мы приостановим съемки из уважения", — заявил шоураннер и сценарист сериала Питер Морган.

Напоминаем, что 8 сентября королева Великобритании, Елизавета II скончалась на 97 году жизни.

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