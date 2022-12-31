31 декабря
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Жизнь

Древнюю технику извлечения мозга через нос проверил ученый

Археолог провел эксперименты, показавшие, что древние египтяне при бальзамировании не удаляли мозг через нос, пишет Business Insider.

Египет.
Египет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Древние египтяне при бальзамировании доставали мозг трупов по кусочкам с помощью длинного крючка, который вводили через нос.

Эксперименты на овцах показали, что вытаскивать головной мозг крючком через нос было нелегко и неэффективно. Ученый показал, что гораздо проще сделать это, предварительно превратив мозг в жидкость, а затем буквально вылить его.

Для этого необходимо «взбивать» мозг крючком в течение 20 секунд.

Древние египтяне понимали, что удаление органов замедляет разложение тела. Иногда внутренние органы доставали и хоронили в специальных банках, а иногда — бальзамировали, а затем помещали обратно.

Ученый отметил — даже в довольно хорошо сохранившихся мумиях иногда обнаруживается мозг.

Ранее с тали известны подробности брачной жизни древних египтян. Исследователи рассказали, что египтяне-переселенцы и коренные нубийцы, жившие в древнем Судане, заключали браки друг с другом и были интегрированы в единое общество, несмотря на политический кризис между ними.

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