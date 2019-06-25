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26 июня
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Жизнь

Дрожащая от подземных толчков автодорога попала в обзор камеры видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения сняла трясущееся во время землетрясения шоссе возле муниципалитета Колонна (Италия).

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

Ночное землетрясение магнитудой 3,6 повредило две церкви в городе.

Никто не пострадал, пишет mail.ru. Напуганные местные жители провели ночь под открытым небом, а утром вернулись в свои дома.

Ранее сообщалось, что российские физики разработали новый способ предсказания землетрясений, наблюдая за слабыми сейсмическими колебаниями, так называемом «шепотом Земли».

Ученым удалось установить спектр фонового «шума» по мере накопления энергии внутри разлома. Перед началом землетрясения в «шепоте Земли» появляются низкочастотные пики. Эксперты установили, что перед началом землетрясения частота пиков заметно падает.

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