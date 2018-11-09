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Жизнь
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Сейсмологи смогут предсказывать землетрясения по «шепоту Земли»

Российские физики разработали новый способ предсказания землетрясений, наблюдая за слабыми сейсмическими колебаниями, так называемом «шепотом Земли».

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

Переход разлома в состояние «готовности» к сейсмическому толчку можно определить с помощью анализа спектра фонового шума, рассказал сотрудник МФТИ и Института динамики геосфер РАН в Москве Алексей Остапчук, пишет «Вечерняя Москва».

Чаще всего землетрясения происходят на границах разломов между тектоническими плитами. Когда движение плит останавливается, в точке их соприкосновения накапливается потенциальная энергия. Со временем порода в этих местах разламывается, а энергия выходит в виде тепла и мощных всплесков акустических волн.

Ученые давно пытаются найти универсальный способ, который позволит находить такие места, в которых скопилась энергия.

Российским ученым удалось установить спектр фонового «шума» по мере накопления энергии внутри разлома. Перед началом землетрясения в «шепоте Земли» появляются низкочастотные пики. Эксперты установили, что перед началом землетрясения частота пиков заметно падает, сообщает Scientific Reports.

Остапчук и его коллеги смогли значительно повысить точность предсказаний, изучив то, как изменения в устройстве разлома, происходящие непосредственно перед началом землетрясения, отражаются в сейсмическом «шуме», пишет РИА Новости.

В будущем, как надеются ученые, наблюдения за подобными колебаниями помогут отслеживать готовящиеся землетрясения и предсказывать их силу и время наступления.

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