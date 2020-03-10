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Жизнь

Другая галактика деформировала Млечный путь

Неустановленное внешнее воздействие деформирует края нашей галактики Млечный путь, отмечается в исследовании в журнале «Астрономия природы».

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Исследователи заметили «галактический перекос» в дальних пределах Млечного Пути, что представляет собой уникальное явление.

Причина и динамический характер деформации нашей галактики остаются непонятными из-за отсутствия кинематических ограничений.

Предлагаемые объяснения деформации включают в себя несовпадение осевых движений диска и центра или приливные силы галактик-спутников Млечного пути, пишет «Росбалт».

Итальянские ученые национального института астрофизики в Турине наблюдали за 12 млн звезд через телескоп Gaia Европейского космического агентства.

Ранее в рамках проекта «Астрономическое фото дня» NASA опубликовало фото итальянского фотографа Ивана Педретти.

Снимок назван «Электрическая ночь». На нем виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.

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