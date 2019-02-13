Друзь прокомментировал сообщения о подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером?»

12 февраля Бер обвинил Друзя в том, что тот пытался его подкупить перед участием в игре с целью помочь выиграть 3 млн рублей.

Друзь сообщил РБК, что это Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь.

По словам магистра, он «удивился и даже восхитился этой наглости», однако решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — рассказал Друзь.

Прервал диктовку

Он рассказал о ситуации другому игроку «Что? Где? Когда?» Виктору Сидневу, с которым собирался принимать участие в игре «Кто хочет стать миллионером?». Оба решили «ждать, что будет дальше», сообщил Друзь. Позднее, по его словам, Бер позвонил сам и начал диктовать вопросы и ответы. «После первых четырех он прервал диктовку и отключился. В перерыве я сообщил Виктору, что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь», — сообщил магистр.

По словам Друзя, отправляясь на съемку игры, они с Сидневым решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера».

Игра

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?». Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь, пишет bfm.ru.

Скандал

12 февраля Бер представил свою версию событий. Он утверждает, что это Друзь обратился к нему накануне съемок программы «с предложением помочь выиграть 3 млн рублей». По словам Бера, магистр предложил ему поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Бер обратился в правление и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока в «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК».

В пресс-службе Первого канала заявили, что разбираются в случившемся.

Речь идет о программе, которая была записана 23 ноября, в эфир на Первом канале она вышла в декабре.