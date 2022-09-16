«Друзья», «Дом дракона» и «17 мгновений весны». Журналисты altapress.ru рассказывают про свои любимые сериалы

Евгений Бобров,
хан-редактор altapress.ru:
Нет ничего прекрасней, как наблюдать за спившимся святом отцом. Который воюет с другим святым отцом. Которого выгнали на маленький островок управлять церковью. И который искренне презирает своего помощника — еще одного тупенького святого отца. Который ведет себя как имбецил, хотя только что выпустился из семинарии.
Хорошо, что дело происходит у берегов Ирландии.
Сериал «Отец Тед» (1995−1998 годы, 3 сезона) — это сатирическая комедия, которая показывает, что для смеха нет запретных тем. Впрочем, тогда и чувства верующих никто так рьяно не защищал.
«Зад! Бабы! Пить!» — это выкрик одного из святых отцов. А крутящаяся на патефоне кошка — главный аттракцион на ярмарке, где любят проводить время герои сериала.
Кристина Тарасова,
калфа-новостница:
У меня много любимых сериалов, рассказать про все — нереально. Но я постаралась выбрать.
«Бесстыжие» — сериал о неблагополучной американской семье из Саутсайда, юга Чикаго. Обожаю декорации, персонажей, черный юмор. Зимние сезоны самые печальные и жесткие, но почему-то — любимейшие.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
«Игра престолов» вместе с «Домом дракона» забирают мое сердечко. Первый сериал впечатляет ходом мыслей и резкими поворотами сюжета. Для меня там много серий, от которых мурашки по коже. «Битва бастардов», например. Когда Санса зовет армию Мизинца и они… ну, без спойлеров. Красота!
Тирион Ланнистер, Бес, карлик, десница Дейенерис — самое лучшее, что создал Джордж Мартин. Даже в книгах его цитаты доводят до слез.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
«Друзья» меня спасли прошлым летом от хандры и одиночества. Я смотрела их на английском и это сыграло злую шутку. Теперь, когда я вижу их по телевизору, меня смущает звук дубляжа. Любимый персонаж, конечно, Дженис. Это второстепенный персонаж, который внезапно появляется в каждом из десяти сезонов. У нее заразительный смех и смешной голос. В общем, обожаю.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Екатерина Карзова,
калфа-обозревательница:
Мои вечера, посвященные мытью посуды, уборке или хэндмейду крутятся вокруг четырех сериалов, засмотренных до дыр.
«Друзья». Это, как говорится, база. Открыла для себя совсем недавно, просто поднимает настроение.
«Офис». У нас непростые отношения — я трижды или четырежды пыталась начать его смотреть, стараясь победить чувство испанского стыда. Оказалось, что с ним не нужно бороться: оно и есть двигатель юмора шоу.
«Клиника». Замечательный баланс юмора и драмы, прекрасная музыка, любопытный способ исполнения и ситком без закадрового смеха.
«Доктор кто». Тяжелый случай. Я практически никогда и никому не советую это смотреть, потому что продукт довольно специфический (мои первые мысли: «Че? Роботы с вантузами? Че?»), к этому надо прийти самому. Я каким-то чудом (дело было вечером, делать было нечего) начала его смотреть в 2012—2013 годах. И до сих пор, блин, не прекращаю — он продолжает выходить.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Павел Запруднов,
эфенди-обозреватель:
Несомненно, мой любимый сериал — «Доктор Кто» (Doctor Who). Это легендарный британский научно-фантастический сериал, который выходит, пусть порой и с перерывами, с 1963 года и скоро отпразднует свой юбилей — 60 лет.
Сериал посвящен путешественнику по имени Доктор. На самом деле это ненастоящее имя, его истинное имя никто не знает. Он путешествует в пространстве и времени на своей ТАРДИС и со спутниками, как правило с Земли. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки.
В самых разных уголках Вселенной он сражается со злом и спасает невинных. При этом, в отличии от большинства других sci-fi проектов, он, как правило, использует не оружие, а силу своего ума и сообразительность.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Когда Доктор умирает, то он регенерирует — у него полностью меняется внешность, характер и привычки, но при этом это все тот же Доктор. Этот сценарный ход позволяет менять актеров и периодически «освежать» сериал, делая мягкий перезапуск. Именно поэтому сериал и продолжается уже почти 60 лет.
Этот культовый сериал — целое уникальное явление в мировой массовой культуре. Над сериалом в разное время работали известные писатели — например, Дуглас Адамс и Нил Гейман. А еще этот сериал учить ценить в нас самих нашу общую человечность, гуманизм.
Мой любимый Доктор — 11-й, которого сыграл Мэтт Смит. Сейчас фанаты сериала ждут появления уже 14-го Доктора. Актеры меняются, а Доктор остается.
Джеронимо!Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Анна Кабанова,
калфа-корреспондентка:
С одним из самых популярных и годных на мемы сериалов человечества «Теория Большого взрыва» я познакомилась в разгар пандемии — весной 2020 года.
Серии летели одна за другой и, к сожалению, у меня не было приятного томительного ощущения: «Ну когд-а-а-а же там новые эпизоды. Ситком завершился в 2019 году.
Сюжет, как и полагается жанру, понятный настолько, что можно смотреть с любой серии любого сезона. Любимые я пересматриваю до сих пор.
Что касается главных героев, в каждом можно увидеть что-то близкое, что тоже подкупает.
Особенно интересно было наблюдать за трансформацией Шелдона Купера — самого капризного, самобытного и неоднозначного персонажа.
Таковым он был почти до самого финала. И именно ради этого «почти», пробивающего до слез, стоит уделять сериалу вечера после работы.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Ну-у-у-у было бы странно, если бы я, расхаживающая с тростью, не была знакома с этим киногероем, с Доктором Хаусом.
Думаю, самоиронии меня научил именно Грег Хаус. Добавим еще щепотку наглости, цинизма и вуаля!
Признаюсь честно, сериал смотрела и пересматривала в основном из-за главного персонажа, нежели сюжета. С последним все яснее некуда. Есть пациент, вылечить которого способен только Хаус. И гениальный доктор, которому, как кажется сначала, абсолютно плевать на человеческие страдания. Может оттого, что он сам живет с болью.
Однако сволочизм главного героя в некоторых эпизодах сильно «шатается». Например, в последнем эпизоде шестого сезона. Пожалуй, чтобы разгадать главного героя, ее уже достаточно.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Анастасия Бичакова,
главная калфа-сео-специалистка:
Пересматриваю «Мою прекрасную няню». До сих пор думаю, кем хочу стать, когда вырасту: Викой или Жабой Аркадьевной.
А еще люблю сериал «Великолепный век» и мультфильм «Эй, Арнольд». Да, вкусы специфические, но и я немолодая. Годы берут свое.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Лариса Васильева,
калфа-новостница:
Сплошные сериалы на нашем телевидении. Бесконечный «След», «Полицейский с Рублевки», «Саша-Таня», «Кухня», «Каменская». Ну все поняли. Конечно, иногда смотрю эти сериалы. Особенно, юмористические.
Однако больше всего мне нравится советский «Семнадцать мгновений весны». Сюжет не лихо закручен, но такая боль. И за наших, и за «ихних». Особенно за парня, который спас нашу разведчицу и погиб сам, зайдя в дом ребенка…
Замечательная игра великолепных актеров. Автомобили, «декорации». В Риге снимали как раз провал Плейшнера — окно с цветком. Рижане показывают до сих пор этот дом русским туристам и рассказывают про съемки.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.Любимые сериалы altapress.ru.Кинопоиск.
Кстати, ранее мы рассказывали о своих путешествиях по Горному Алтаю. Рекомендуем посмотреть.