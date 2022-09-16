18 сентября
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Жизнь

«Друзья», «Дом дракона» и «17 мгновений весны». Журналисты altapress.ru рассказывают про свои любимые сериалы

Она приходит домой, снимает шарф, пальто и ботинки. Заходит на кухню, включает телевизор. Золотистый цвет освещает помещение, играет восточная музыка. Она вытаскивает из сумки лукум, наливает кофе. Усаживается поудобнее. Весь мир останавливается, потому что наша журналистка включила «Великолепный век».

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Евгений Бобров,
хан-редактор altapress.ru:

Нет ничего прекрасней, как наблюдать за спившимся святом отцом. Который воюет с другим святым отцом. Которого выгнали на маленький островок управлять церковью. И который искренне презирает своего помощника — еще одного тупенького святого отца. Который ведет себя как имбецил, хотя только что выпустился из семинарии.

Хорошо, что дело происходит у берегов Ирландии.

Сериал «Отец Тед» (1995−1998 годы, 3 сезона) — это сатирическая комедия, которая показывает, что для смеха нет запретных тем. Впрочем, тогда и чувства верующих никто так рьяно не защищал.

«Зад! Бабы! Пить!» — это выкрик одного из святых отцов. А крутящаяся на патефоне кошка — главный аттракцион на ярмарке, где любят проводить время герои сериала.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Кристина Тарасова,
калфа-новостница:

У меня много любимых сериалов, рассказать про все — нереально. Но я постаралась выбрать.

«Бесстыжие» — сериал о неблагополучной американской семье из Саутсайда, юга Чикаго. Обожаю декорации, персонажей, черный юмор. Зимние сезоны самые печальные и жесткие, но почему-то — любимейшие.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

«Игра престолов» вместе с «Домом дракона» забирают мое сердечко. Первый сериал впечатляет ходом мыслей и резкими поворотами сюжета. Для меня там много серий, от которых мурашки по коже. «Битва бастардов», например. Когда Санса зовет армию Мизинца и они… ну, без спойлеров. Красота!

Тирион Ланнистер, Бес, карлик, десница Дейенерис — самое лучшее, что создал Джордж Мартин. Даже в книгах его цитаты доводят до слез.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

«Друзья» меня спасли прошлым летом от хандры и одиночества. Я смотрела их на английском и это сыграло злую шутку. Теперь, когда я вижу их по телевизору, меня смущает звук дубляжа. Любимый персонаж, конечно, Дженис. Это второстепенный персонаж, который внезапно появляется в каждом из десяти сезонов. У нее заразительный смех и смешной голос. В общем, обожаю.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Екатерина Карзова,
калфа-обозревательница:

Мои вечера, посвященные мытью посуды, уборке или хэндмейду крутятся вокруг четырех сериалов, засмотренных до дыр.

«Друзья». Это, как говорится, база. Открыла для себя совсем недавно, просто поднимает настроение.

«Офис». У нас непростые отношения — я трижды или четырежды пыталась начать его смотреть, стараясь победить чувство испанского стыда. Оказалось, что с ним не нужно бороться: оно и есть двигатель юмора шоу.

«Клиника». Замечательный баланс юмора и драмы, прекрасная музыка, любопытный способ исполнения и ситком без закадрового смеха.

«Доктор кто». Тяжелый случай. Я практически никогда и никому не советую это смотреть, потому что продукт довольно специфический (мои первые мысли: «Че? Роботы с вантузами? Че?»), к этому надо прийти самому. Я каким-то чудом (дело было вечером, делать было нечего) начала его смотреть в 2012—2013 годах. И до сих пор, блин, не прекращаю — он продолжает выходить.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Павел Запруднов,
эфенди-обозреватель:

Несомненно, мой любимый сериал — «Доктор Кто» (Doctor Who). Это легендарный британский научно-фантастический сериал, который выходит, пусть порой и с перерывами, с 1963 года и скоро отпразднует свой юбилей — 60 лет.

Сериал посвящен путешественнику по имени Доктор. На самом деле это ненастоящее имя, его истинное имя никто не знает. Он путешествует в пространстве и времени на своей ТАРДИС и со спутниками, как правило с Земли. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки.

В самых разных уголках Вселенной он сражается со злом и спасает невинных. При этом, в отличии от большинства других sci-fi проектов, он, как правило, использует не оружие, а силу своего ума и сообразительность.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Когда Доктор умирает, то он регенерирует — у него полностью меняется внешность, характер и привычки, но при этом это все тот же Доктор. Этот сценарный ход позволяет менять актеров и периодически «освежать» сериал, делая мягкий перезапуск. Именно поэтому сериал и продолжается уже почти 60 лет.

Этот культовый сериал — целое уникальное явление в мировой массовой культуре. Над сериалом в разное время работали известные писатели — например, Дуглас Адамс и Нил Гейман. А еще этот сериал учить ценить в нас самих нашу общую человечность, гуманизм.

Мой любимый Доктор — 11-й, которого сыграл Мэтт Смит. Сейчас фанаты сериала ждут появления уже 14-го Доктора. Актеры меняются, а Доктор остается.

Джеронимо!

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Анна Кабанова,
калфа-корреспондентка:

С одним из самых популярных и годных на мемы сериалов человечества «Теория Большого взрыва» я познакомилась в разгар пандемии — весной 2020 года.

Серии летели одна за другой и, к сожалению, у меня не было приятного томительного ощущения: «Ну когд-а-а-а же там новые эпизоды. Ситком завершился в 2019 году.

Сюжет, как и полагается жанру, понятный настолько, что можно смотреть с любой серии любого сезона. Любимые я пересматриваю до сих пор.

Что касается главных героев, в каждом можно увидеть что-то близкое, что тоже подкупает.

Особенно интересно было наблюдать за трансформацией Шелдона Купера — самого капризного, самобытного и неоднозначного персонажа.

Таковым он был почти до самого финала. И именно ради этого «почти», пробивающего до слез, стоит уделять сериалу вечера после работы.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Ну-у-у-у было бы странно, если бы я, расхаживающая с тростью, не была знакома с этим киногероем, с Доктором Хаусом.

Думаю, самоиронии меня научил именно Грег Хаус. Добавим еще щепотку наглости, цинизма и вуаля!

Признаюсь честно, сериал смотрела и пересматривала в основном из-за главного персонажа, нежели сюжета. С последним все яснее некуда. Есть пациент, вылечить которого способен только Хаус. И гениальный доктор, которому, как кажется сначала, абсолютно плевать на человеческие страдания. Может оттого, что он сам живет с болью.

Однако сволочизм главного героя в некоторых эпизодах сильно «шатается». Например, в последнем эпизоде шестого сезона. Пожалуй, чтобы разгадать главного героя, ее уже достаточно.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Анастасия Бичакова,
главная калфа-сео-специалистка:

Пересматриваю «Мою прекрасную няню». До сих пор думаю, кем хочу стать, когда вырасту: Викой или Жабой Аркадьевной.

А еще люблю сериал «Великолепный век» и мультфильм «Эй, Арнольд». Да, вкусы специфические, но и я немолодая. Годы берут свое.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Лариса Васильева,
калфа-новостница:

Сплошные сериалы на нашем телевидении. Бесконечный «След», «Полицейский с Рублевки», «Саша-Таня», «Кухня», «Каменская». Ну все поняли. Конечно, иногда смотрю эти сериалы. Особенно, юмористические.

Однако больше всего мне нравится советский «Семнадцать мгновений весны». Сюжет не лихо закручен, но такая боль. И за наших, и за «ихних». Особенно за парня, который спас нашу разведчицу и погиб сам, зайдя в дом ребенка…

Замечательная игра великолепных актеров. Автомобили, «декорации». В Риге снимали как раз провал Плейшнера — окно с цветком. Рижане показывают до сих пор этот дом русским туристам и рассказывают про съемки.

Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.
Любимые сериалы altapress.ru.
Любимые сериалы altapress.ru.
Кинопоиск.

Кстати, ранее мы рассказывали о своих путешествиях по Горному Алтаю. Рекомендуем посмотреть.

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