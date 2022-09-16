«Друзья», «Дом дракона» и «17 мгновений весны». Журналисты altapress.ru рассказывают про свои любимые сериалы

Нет ничего прекрасней, как наблюдать за спившимся святом отцом. Который воюет с другим святым отцом. Которого выгнали на маленький островок управлять церковью. И который искренне презирает своего помощника — еще одного тупенького святого отца. Который ведет себя как имбецил, хотя только что выпустился из семинарии.

Хорошо, что дело происходит у берегов Ирландии.

Сериал «Отец Тед» (1995−1998 годы, 3 сезона) — это сатирическая комедия, которая показывает, что для смеха нет запретных тем. Впрочем, тогда и чувства верующих никто так рьяно не защищал.

«Зад! Бабы! Пить!» — это выкрик одного из святых отцов. А крутящаяся на патефоне кошка — главный аттракцион на ярмарке, где любят проводить время герои сериала.