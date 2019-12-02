Друзья рассказали о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друзья семьи Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк рассказали о текущем состоянии артистки, по-прежнему находящейся в реабилитационном центре.

По их словам, недавно к актрисе в больнице приносили годовалую дочь, сообщает «КП». Друг Чернышева отмечает, что после операции у актрисы есть шансы на выздоровление. Уточняется, что она уже сама передвигается, нормально общается.

«Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой», — добавил друг семьи, пишет «Росбалт».

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, и поэтому не разговаривает с журналистами. Она также написала, что семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.

С августа в сети ходят слухи о тяжелой болезни артистки.