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Жизнь

ДТП с общественным транспортом участились на Алтае. Пассажирам выдали новые рекомендации

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к пассажирам и водителям с просьбой соблюдать осторожность в общественном транспорте, сообщает региональное МВД.

Автобус с пассажирами и дождь.
Автобус с пассажирами и дождь.
Михаил Хаустов

За неделю зарегистрировали пять ДТП с участием общественного транспорта, в которых пять человек получили травмы.

«Основными причинами травмирования пассажиров являются резкие маневры водителей пассажироперевозящего транспорта и несоблюдение правил пользования общественным транспортом самими пассажирами. Как правило, падение пассажиров происходит в момент резкого начала движения или торможения транспортного средства. При этом страдают в основном люди пожилого возраста, что обусловлено естественным снижением скорости реакции и возрастными проблемами с координацией», — рассказали в ведомстве.

ГИБДД напомнила водителям общественного транспорта о необходимости соблюдения правил пассажирских перевозок, дорожного движения и вежливого обращения.

Пассажирам посоветовали крепко держаться за поручни или за специальные подвески и передвигаться по салону только при полной остановке транспорта.

Ранее в Барнауле водитель автобуса уехал с зажатой в дверях женщиной, а после предъявил ей претензии.

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