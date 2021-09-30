ДТП с общественным транспортом участились на Алтае. Пассажирам выдали новые рекомендации

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к пассажирам и водителям с просьбой соблюдать осторожность в общественном транспорте, сообщает региональное МВД.

За неделю зарегистрировали пять ДТП с участием общественного транспорта, в которых пять человек получили травмы.

«Основными причинами травмирования пассажиров являются резкие маневры водителей пассажироперевозящего транспорта и несоблюдение правил пользования общественным транспортом самими пассажирами. Как правило, падение пассажиров происходит в момент резкого начала движения или торможения транспортного средства. При этом страдают в основном люди пожилого возраста, что обусловлено естественным снижением скорости реакции и возрастными проблемами с координацией», — рассказали в ведомстве.

ГИБДД напомнила водителям общественного транспорта о необходимости соблюдения правил пассажирских перевозок, дорожного движения и вежливого обращения.

Пассажирам посоветовали крепко держаться за поручни или за специальные подвески и передвигаться по салону только при полной остановке транспорта.

Ранее в Барнауле водитель автобуса уехал с зажатой в дверях женщиной, а после предъявил ей претензии.