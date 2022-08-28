Дугин считает изначальной целью покушения свою дочь, а не себя

Дугин считает, что его дочь убили за «русскую идею», приверженность православию и защиту России.

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — заявил он.