28 августа
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Жизнь

Дугин считает изначальной целью покушения свою дочь, а не себя

Те, кто стоит за убийством Дарьи Дугиной, хотели изначально убить именно ее, а не кого-либо другого, заявил отец покойной, философ Александр Дугин. Об этом сообщает РБК.

Прощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной
ru.wikipedia.org

Дугин считает, что его дочь убили за «русскую идею», приверженность православию и защиту России.

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — заявил он.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет в результате взрыва ее автомобиля. Сообщалось, что в машине должен был ехать сам Дугин, но он поехал в другом автомобиле.

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