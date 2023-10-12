Духовник Путина стал главой Крымской митрополии

Псковская митрополия от Тихона перешла епископу Юрьевскому Арсению, он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря.

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь «почислен на покой», сообщается на сайте РПЦ.

Духовник

В 2013 году британская газета Financial Times назвала Тихона Шевкунова «духовником Путина». Тихон никогда не опровергал и не подтверждал это утверждение. В 2016 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с президентом.

Туризм

В 2017 году Ростуризм и духовник Путина епископ Тихон Шевкунов подписали договор о сотрудничестве в сфере развития религиозного туризма.

Заключенное соглашение "будет способствовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране", уверен Сафронов.

Наряду с этим "популяризация религиозно-исторического наследия России очень важна с точки зрения въездного туризма".