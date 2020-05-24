Два десятка зараженных и одна смерть. Глава района в Алтайском крае обратился к жителям

Распространение коронавируса набирает обороты в Тюменцевском районе Алтайского края. На 23 мая инфицирован 21 человек, пишет районная газета «Вперед».

Заразились инфекцией жители в Юдихе, Тюменцеве, Шарчине, Королевском, Черемшанке. Есть один летальный случай.

Глава района Иван Дитц обратился к жителям: «Мы с вами понимаем, что число инфицированных, скорее всего, может увеличиться».

Он попросил всех соблюдать все меры профилактики: масочный режим, социальное дистанцирование, ограничить общение с друзьями и родственниками, которые проживают отдельно.

«Особая просьба к родителям. Начинаются летние каникулы. Мы понимаем, что ребятам тяжело соблюдать режим самоизоляции. Но здоровье и жизнь наших детей и внуков дороже. Не допускайте появления ребенка в местах массового скопления населения, не разрешайте собираться в парках, на стадионах и детских площадках. Надежда на то, что нас это не коснется, может очень дорого обернуться», — отмечает Дитц.

На 23 мая общее число заболевших в крае составляет 1 254 человека.

После вспышки COVID-19 ушла на карантин и превратилась в ковидный госпиталь краевая клиническая больница скорой помощи в Барнауле.