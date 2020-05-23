Почти 70 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за последние сутки в Алтайском крае

На 23 мая в Алтайском крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

COVID-19 выявили: в Барнауле — 52 человека, Новоалтайске — 4, Славгороде — 3, Павловском районе — 1, Рубцовске — 1, Бийске — 1, Первомайском районе — 1, Горняк — 1, Немецком национальном районе — 1, Змеиногорском районе — 1, ЗАТО Сибирский — 1, Табунском районе — 1, Курьинском районе —1.

Специалисты устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 23 мая общее число заболевших — 1254 человека, в том числе 145 детей до 17 лет включительно.

Тяжелых больных — 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ.

Выписаны из клиник 628 пациентов (556 взрослых и 72 ребенка), за прошедшие сутки — 23.

Ситуация в «горке»

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов накануне сообщил о том, что в связи с возникновением очага инфекции на базе краевой больницы скорой медицинской помощи принят ряд мер.

Медицинское учреждение с 22 мая стало ковидным госпиталем.

Прекращена госпитализация по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь.

Сейчас больница находится на карантине. Он будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания.

Смертельные случаи

По данным на утро 22 мая, в регионе зафиксировано 10 смертельных случаев у пациентов, инфицированных коронавирусом.