Два дня в Алтайском крае будут перекрывать трассу из-за военных

В связи с плановым движением военных колонн в Алтайском крае ограничат движение вечером 24 и утром 25 августа, предупредили в краевой ГИБДД.

24 августа с 17:40 до 20:30 проезд для всех видов транспорта закроют на участке автодороги «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д „Подъезд к с. Фирсово“ — с. Фирсово — а/д „Фирсово-Бобровка-Рассказиха“ — н.п. Бобровка».

25 августа с 11:10 до 14:00 — на участке автодороги «н.п. Бобровка — а/д „Фирсово-Бобровка-Рассказиха“ — с. Фирсово — а/д „Подъезд к с. Фирсово“ — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, 28 и 29 августа в Алтайском крае организуют перекрытие дороги из-за проведения Чемпионата России по триатлону.