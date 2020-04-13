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Жизнь

Два новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае

13 апреля оперативный штаб Алтайского края сообщил о двух новых случаях заболевания Covid-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Один человек — жительница Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), второй — из Бийска.

Всего в крае за период с 29 марта по 13 апреля зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе у троих детей.

Случаи зарегистрированы Барнауле — 28 человек, в Павловском районе — 2 человек, в Первомайском районе — 2 человек, по одному — в Крутихинском районе и городах Заринске, Рубцовске, Бийске.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Выздоровели и выписаны из стационара 3 человека», — заявили в оперштабе.

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