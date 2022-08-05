8 августа
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Жизнь

Два района в Барнауле останутся без горячей воды

У части жителей Октябрьского и Индустриального районов Барнаула 8 и 9 августа приостановят подачу воды. Об этом сообщили предупредили в СГК.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Рабочие начнут разбирать байпасные линии рядом с домом № 14 на улице Брестской.

Для этого на сутки с 10:00 8 августа до 10:00 9 августа ограничат подачу воды в 13 многоквартирных домах и двух административных зданиях:

  • ул. Брестская — 3, 5, 13, 11, 14,
  • ул. Советская — 7, 9, 11, 13,
  • пр. Ленина — 73, 78, 80, 80а, 80б, 82.

9 августа аналогичные работы стартуют по улице Попова, 194. Там также придется с 9:00 9 августа до 9:00 10 августа отключить горячую воду:

  • ул. Взлетная — 6, 10, 12, 14, 16,
  • ул. Попова — 115, 121, 107, 109, 123, 119, 117, 113, 107а, 105а,
  • Павловский тракт — 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261,
  • ул. Шумакова — 24, 11, 16, 18, 14, 30, 15б, 22.

В СГК отметили, что во время ремонтных работ ограничений ресурса в домах не было.

Ранее в Барнауле отключали горячую воду 4 августа.

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