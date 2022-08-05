Два района в Барнауле останутся без горячей воды

Рабочие начнут разбирать байпасные линии рядом с домом № 14 на улице Брестской.
Для этого на сутки с 10:00 8 августа до 10:00 9 августа ограничат подачу воды в 13 многоквартирных домах и двух административных зданиях:
- ул. Брестская — 3, 5, 13, 11, 14,
- ул. Советская — 7, 9, 11, 13,
- пр. Ленина — 73, 78, 80, 80а, 80б, 82.
9 августа аналогичные работы стартуют по улице Попова, 194. Там также придется с 9:00 9 августа до 9:00 10 августа отключить горячую воду:
- ул. Взлетная — 6, 10, 12, 14, 16,
- ул. Попова — 115, 121, 107, 109, 123, 119, 117, 113, 107а, 105а,
- Павловский тракт — 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261,
- ул. Шумакова — 24, 11, 16, 18, 14, 30, 15б, 22.
В СГК отметили, что во время ремонтных работ ограничений ресурса в домах не было.