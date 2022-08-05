Два района в Барнауле останутся без горячей воды

У части жителей Октябрьского и Индустриального районов Барнаула 8 и 9 августа приостановят подачу воды. Об этом сообщили предупредили в СГК .

Рабочие начнут разбирать байпасные линии рядом с домом № 14 на улице Брестской.

Для этого на сутки с 10:00 8 августа до 10:00 9 августа ограничат подачу воды в 13 многоквартирных домах и двух административных зданиях:

ул. Брестская — 3 , 5 , 13 , 11 , 14,

5 13 11 14, ул. Советская — 7 , 9 , 11 , 13,

9 11 13, пр. Ленина — 73 , 78 , 80 , 80а , 80б , 82.

9 августа аналогичные работы стартуют по улице Попова, 194. Там также придется с 9:00 9 августа до 9:00 10 августа отключить горячую воду:

ул. Взлетная — 6 , 10 , 12 , 14 , 16,

10 12 14 16, ул. Попова — 115 , 121 , 107 , 109 , 123 , 119 , 117 , 113 , 107а , 105а,

121 107 109 123 119 117 113 107а 105а, Павловский тракт — 253 , 255б , 265 , 267 , 257 , 263 , 261,

255б 265 267 257 263 261, ул. Шумакова — 24 , 11 , 16 , 18 , 14 , 30 , 15б , 22.

В СГК отметили, что во время ремонтных работ ограничений ресурса в домах не было.

Ранее в Барнауле отключали горячую воду 4 августа.