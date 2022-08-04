В Октябрьском районе Барнаула отключат горячую воду 4 августа

Под ограничение попадут 18 многоквартирных и 12 частных домов. Кроме них без горячей воды останутся пять административных зданий, детский сад и школа по следующим адресам:
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ул. Декабристов, 2, 4, 6, 6а, 8;
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ул. Рубцовская, 12;
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ул. Кулагина, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 46, 64, 66, 9;
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ул. 1-я Степная, 10, 12, 2, 36, 4, 5, 6, 8;
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ул. Заборная, 1, 3, 9;
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ул. Маяковского, 10, 25, 4, 4б;
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проезд Тальменский, 19, 8а;
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проезд Гужтранспортный, 8.
Ранее 3 и 4 августа горячую воду отключали в Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула.