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Жизнь

В Октябрьском районе Барнаула отключат горячую воду 4 августа

4 августа в Октябрьском районе Барнаула с 10:00 до 22:00 отключат горячую воду из-за повреждений на трубопроводе по ул. Кулагина, 16. Об этом сообщает СГК.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

Под ограничение попадут 18 многоквартирных и 12 частных домов. Кроме них без горячей воды останутся пять административных зданий, детский сад и школа по следующим адресам:

  • ул. Декабристов, 2, 4, 6, , 8;

  • ул. Рубцовская, 12;

  • ул. Кулагина, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 46, 64, 66, 9;

  • ул. 1-я Степная, 10, 12, 2, 36, 4, 5, 6, 8;

  • ул. Заборная, 1, 3, 9;

  • ул. Маяковского, 10, 25, 4, 4б;

  • проезд Тальменский, 19, 8а;

  • проезд Гужтранспортный, 8.

Ранее 3 и 4 августа горячую воду отключали в Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула.

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