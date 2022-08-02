2 августа
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Жизнь

У некоторых барнаульцев два дня подряд будут отключать горячую воду

3 и 4 августа в Барнауле будут откчать горячую воду в Железнодорожном и Октябрьском районах. Об этом сообщили в СГК.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

3 августа горячее водоснабжение остяновят с 9:00 до 21:00 в 23 многоквартирных домах и двух детских садах. Энергетики смонтируют временные линии трубопровода рядом с домом № 47 по ул. Северо-Западной.

Список всех адресов — здесь.

4 августа для устранения повреждения на трубопроводе на улице Кулагина, 16 отключат воду с 10:00 до 22:00 в 18 многоквартирных и 12 частных домах Октябрьского района. Также воды не будет в детсаду, школе и пяти административных зданиях.

Посмотреть, где отключат воду, можно посмотреть здесь.

Ранее 78 жилых домов остались без горячей воды в Барнауле.

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