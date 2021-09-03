3 сентября 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае на первые осенние выходные

Штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности и заморозков объявили в Алтайском крае в период с 4 по 6 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

В субботу, 4 сентября, местами в предгорных районах в утренние часы ожидаются заморозки до -1 градуса.

«В период с 4 по 5 сентября в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Местами в западных и предгорных районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 6 сентября в большинстве районов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), местами высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — предупредили синоптики.

Дневные температуры 4 сентября составят +23…+28 градусов, с постепенным повышением до +32 градусов 6 сентября.

Днем и ночью без осадков, ветер 2−8 метров в секунду, местами порывы до 12−13 метров.

В Барнауле тоже без осадков. Максимальная температура воздуха три дня будет подниматься с +26 до +31 градуса 6 сентября.

Ранее штормовые предупреждения по таким же причинам объявляли на День знаний.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость