Два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае на первые осенние выходные

Штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности и заморозков объявили в Алтайском крае в период с 4 по 6 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 4 сентября, местами в предгорных районах в утренние часы ожидаются заморозки до -1 градуса.

«В период с 4 по 5 сентября в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Местами в западных и предгорных районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 6 сентября в большинстве районов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), местами высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — предупредили синоптики.

Дневные температуры 4 сентября составят +23…+28 градусов, с постепенным повышением до +32 градусов 6 сентября.

Днем и ночью без осадков, ветер 2−8 метров в секунду, местами порывы до 12−13 метров.

В Барнауле тоже без осадков. Максимальная температура воздуха три дня будет подниматься с +26 до +31 градуса 6 сентября.

Ранее штормовые предупреждения по таким же причинам объявляли на День знаний.