Два сибирских министра, один мэр и глава лесхоза получили «втык» от замгенпрокурора РФ

В Иркутской области два министра, мэр Усолья-Сибирского и глава регионального лесхоза получили предостережения от замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, сообщает Babr24 .

Министра здравоохранения Якова Сандакова и министра образования Максима Парфенова предостерегли за «непринятие действенных мер по реализации 14 региональных проектов» в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование».

«Несмотря на доведенные в декабре 2020 года лимиты бюджетных обязательств, заказчиками заключены контракты лишь на 15% от объема финансирования проекта „Здравоохранение“ и 1% - от объема финансирования проекта „Образование“», — отметил замгенпрокурора, что такой подход может повлечь нарушение прав граждан на охрану здоровья и образование.

И. о. директора «Лесхоза Иркутской области» Александр Сергеев получил предупреждение за невыплату зарплат сотрудникам — учреждение задолжало более 34 млн рублей 535 работникам.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

«Несмотря на наличие дебиторской задолженности в сумме 60 миллионов рублей, объем перечисленных контрагентами средств по состоянию на 20 февраля не позволяет обеспечить выплату зарплаты за февраль 2021 год в 27 миллионов рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

Усолья-Сибирского Максим Торопкин получил предостережение за непринятие мер по надлежащему содержанию муниципального имущества, которое располагается на промплощадке «Усольехимпром».

Замгенпрокурора уверен, что это может привести к разрушению имущества и снижению его стоимости, а также «свободный доступ к объектам может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, и дальнейшее ухудшение состояния окружающей среды».

Ранее замгенпрокурора Демешин потребовал перестроить работу по выявлению коррупции в Алтайском крае.