Два землетрясения за полчаса произошло в Горном Алтае

Первое сейсмособытие, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, было зафиксировано в 04:42 по местному времени и имело магнитуду 2,5.
Второе сейсмособытие произошло в 05:05 и имело магнитуду 3,7.
Напомним, что в сентябре в Республике Алтай произошла целая серия землетрясений. Самый сильный подземный толчок случился 13 сентября. Землетрясение имело показатель магнитуды 5,3.
Комментируя сейсмическую активность в горах Алтая, директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов сообщил altapress.ru, что опасаться каких-либо разрушительных последствий в результате землетрясений в этой зоне не стоит.