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Жизнь

Два знака могут столкнуться с бессонницей. Астрологический прогноз на 7−13 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе на 7−13 марта. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Прогноз на будущее.
Прогноз на будущее.
altapress.ru.

Праздничная неделя астрологически не такая уж и радостная. Напряженные транзиты сохраняются. Сложно станет быть услышанным. Также может показаться, что ваш партнер стал бессердечным. Постарайтесь не конфликтовать, особенно восьмого и девятого марта. Займитесь тем, что обеспечивает вам спокойствие и здоровый сон.

Овен

Овнам не будет равных в силе и активности. Не стоит говорить всем, что вы о них думаете. Найдите себе интересное дело, которое захватит головой. Поздравьте сестер, обнимите их, проведите с ними время.

Телец

Тельцы могут впасть в иллюзии по поводу отношений. Поэтому серьезных решений на этой неделе не принимайте. Проведите время с родителями.

Близнецы

Близнецам возможно покажется, что они отдают больше, чем получают. Не делайте скоропалительных выводов. Позаботьтесь о себе. Позвольте себе то, о чем давно мечтали.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
открытые источники в интернете

Рак

Ракам будет полезно занять себя работой. И не расстраиваться, что желания не исполняются так быстро, как хотелось бы. Побудьте наедине с собой.

Лев

Львам стоит записать новые креативные идеи по работе. Но перед внедрением проверить их на адекватность на следующей неделе. Не обижайтесь на отца. Постарайтесь не переедать. Устройте себе отдых.

Дева

Девам будет полезно уделить внимание своему здоровью. И физическому, и психическому. Не пытайтесь на этой неделе расставить точки над i в отношениях. Отложите переговоры.

Весы

Весы могут столкнуться с бессонницей и отсутствием радости. Постарайтесь не перекладывать ответственность за хорошее настроение на партнера. Увидьте в его поведении хорошие намерения.

Девушка. Улыбка.
Девушка. Улыбка.
СС0

Скорпион

Скорпионам стоит воздержаться от контроля и ревности. Поверьте, в споре не будет победителя. Займитесь спортом вместо того, чтобы настаивать на своем.

Стрелец

Стрельцы, общение с авторитетами на этой неделе определит направление вашего будущего. Не боритесь. Уделите внимание партнеру.

Козерог

Козерогам на неделе стоит сбавить темп и отключить голову. Меньше говорите. Не давите на детей. Возможно, вашего внимания потребует здоровье.

Водолей

Водолеям может показаться, что весь мир против них, особенно партнер, и счастье закончилось. Оставьте все как есть. Сделайте для себя что-то приятное.

Сон.Спящий человек.
Сон. Спящий человек.
unsplash.com/

Рыбы

Рыбам на этой неделе нельзя перегружать себя мыслями, едой, разговорами и планами. Позвольте себе уединение, тишину. С бессонницей справиться будет сложно.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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