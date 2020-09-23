Придет ли вторая волна: астролог дал коронавирусный прогноз для читателей altapress.ru

По словам Асабаева, возникновение пандемии было обусловлено очень негативным и напряженным положением планет. Особенно негативным было влияние Раху, теневой планеты, которая отвечает за все вирусы и болезни.
И как только она перешла из сильного положения, сразу был придуман препарат и практически одновременно началась вакцинация населения и выработка лекарств, отмечает астропсихолог.
«Кажется, вроде бы и все. Но в скором времени, а если быть более точным, то к середине ноября, Юпитер перейдет в самое слабое положение. Это может привести к мутации или видоизменению вируса. Пока же лишь можно ожидать ухудшение самочувствия людей на фоне ослабленного солнца», — говорит Андрей Асабаев.
Конечно, с болезнью придется побороться, но такого сложного и тяжелого периода, как был весной, уже не будет. А поскольку все осложнения, которые могут появиться, связаны с Юпитером, то только великодушие и доброта помогут нам побороть его вредоносное влияние и гармонизировать мир в течении года, резюмирует собеседник.
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.