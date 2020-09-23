Придет ли вторая волна: астролог дал коронавирусный прогноз для читателей altapress.ru

Губернатор заболел COVID-19 . Правительство — в зоне риска . Свернется ли в Алтайском крае третий этап снятия ограничений и уйдем ли мы снова на самоизоляцию, — рассказывает астропсихолог Андрей Асабаев.

По словам Асабаева, возникновение пандемии было обусловлено очень негативным и напряженным положением планет. Особенно негативным было влияние Раху, теневой планеты, которая отвечает за все вирусы и болезни.

И как только она перешла из сильного положения, сразу был придуман препарат и практически одновременно началась вакцинация населения и выработка лекарств, отмечает астропсихолог.

«Кажется, вроде бы и все. Но в скором времени, а если быть более точным, то к середине ноября, Юпитер перейдет в самое слабое положение. Это может привести к мутации или видоизменению вируса. Пока же лишь можно ожидать ухудшение самочувствия людей на фоне ослабленного солнца», — говорит Андрей Асабаев.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

Конечно, с болезнью придется побороться, но такого сложного и тяжелого периода, как был весной, уже не будет. А поскольку все осложнения, которые могут появиться, связаны с Юпитером, то только великодушие и доброта помогут нам побороть его вредоносное влияние и гармонизировать мир в течении года, резюмирует собеседник.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.





