Пять причин почему смех действительно продлевает жизнь

Народная мудрость действительно оказалась правдой — смех продлевает жизнь. О том, почему это так со ссылками на разных исследователей писал «Нож».

Повышает иммунитет

Американский психиатр и невролог Уильям Фрай сдавал кровь для анализа во время просмотра комедий. Когда он смеялся, в крови возрастала активность естественных киллеров (NK-клетки), которые убивают вирусы. Так врач впервые доказал, что смех хорошо влияет на иммунитет. Его вывод подтвердил подобный эксперимент ученых из Университета Лома-Линда (Калифорния).

Избавляет от стресса

Психологи уверены: одна минута смеха способна избавить человека от психического напряжения. Клинические исследования доказали, что смех или его ожидание повышает уровень бета-эндорфина — нейромедиатора, который вызывает чувство эйфории.

Клоуны. СС0.

Улучшает когнитивные способности

Американские ученые выяснили, что просмотр юмористических видео улучшает память и способность обучаться. Пока вы смеетесь уменьшается выработка кортизола — он отрицательно влияет на работу мозга.

Нормализует уровень сахара в крови , артериальное давление

Японские ученые пришли у выводу, что смехотерапия снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа. Также охот подавляет выработку проренина, повышающий артериальное давление.

Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Во Франции выяснили, что во время просмотра смешных видео у людей расширяются сосуды, а значит, улучшается кровообращение и работа сердца.