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Жизнь

Врач рассказал, что спасет организм после новогоднего застолья

Врач-эндокринолог «Инвитро» Светлана Шокур объяснила, как восстановить организм после новогодних каникул и избавиться от чувства тяжести. О советах диетолога рассказали «Известия».

Еда. Каша.
Еда. Каша.
pixabay.com.

По словам диетолога, при переедании организм перегружается белками, жирами и углеводами. Может произойти недостаток ферментов — из-за этого длинные молекулы, например, белка, могут отправиться в кишечник в недорасщепленном состоянии. При этом происходят вздутие, нарушение моторики кишечника, изменение стула.

«Если произошло длительное переедание, то часть продуктов не подвергается обработке соляной кислотой, они попадают в кишечник в необработанном виде и происходит застой. Могут развиться процессы брожения и гниения. Это ведет к активным вздутиям живота, избыточным производством газов, бурлением в животе, запором и общим плохим состоянием, так как происходит интоксикация собственными продуктами жизнедеятельности. Возникает слабость, плохое настроение, плохой цвет лица», — рассказала эндокринолог.

Решение устроить разгрузочный день на следующий день может стать ошибкой. Ведь после переедания может произойти застой, а отсутствии питания на следующий день он может усугубиться, так как желудочно-кишечный тракт просто остановит свою работу, отметила Шокур.

Рекомендуется часто пить воду, можно с лимоном — при этом еду запивать нежелательно. Питание должно быть немногокомпонентным — максимум два-три вида продуктов за один прием пищи.

Стакан воды
Стакан воды
СС0

«Это может быть белок, например, мясо птицы/рыба/творог/яйцо и овощи без большого количества масла и других приправ, панировки. Особенно нам нужны овощи, так как они содержат клетчатку, — она помогает очистить кишечник, занимает большой объем и таким образом стимулирует перистальтику, будет уменьшать возможные отеки», — объясняет врач.

Также в рацион можно добавить крупы, которые содержат сложные углеводы: гречневая, перловая крупа, бурый рис, булгур.

Необходимо отказаться от фастфуда, сдобы и сладких напитков, ограничить потребление колбас и сосисок, сливочного масла, сметаны и сыров с высоким содержанием жира.

Чтобы восстановить микрофлору эндокринолог советует пить кисломолочные продукты.

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