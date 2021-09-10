Две алтайские поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации

В ведомстве напомнили, что для формирования в крае коллективного иммунитета установили минимальную границу — 60% населения.

«Такая задача была поставлена каждой медицинской организации с учетом приписного населения. Городская поликлиника № 10 в Барнауле и поликлиника горбольницы № 2 в Бийске выполнили план более чем на 100% и продолжают работу по вакцинации», — рассказали в минздраве.