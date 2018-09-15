Две дюжины снимков про девушек, ломающих стереотипы и условности

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Девушки, которые ломают стереотипы и условности.
obhohocheshsya.ru
Давно настало время сказать всем стереотипам и условностям — стоп! Вы привыкли все видеть только так? А все на самом деле может выглядеть иначе. Вот вам подборка про отважных девушек, которые говорят — принимайте все таким, какое есть, а не каким вы ожидали его увидеть, ориентируясь на старые штампы.
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