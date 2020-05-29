Две недели в обсервации: что изменилось на Корбалихинском руднике после снятия карантина

Змеиногорский район совсем недавно открыл свои границы и снял карантин . Но как продвигается работа на Корбалихинском руднике, где и появились первые заболевшие? Чтобы прояснить эту ситуацию, мы обратились в пресс-службу Уральской горно-металлургической компании, которая им владеет. Они рассказали Altapress.ru о состоянии здоровья работников и о том, в каком режиме продолжает функционировать предприятие.

21 мая, после снятия карантина со Змеиногорского района, Корбалихинский рудник приступил к работе в штатном режиме. Перед тем, как начать выполнять свои обязанности, работники предприятия две недели находились в специально организованных обсерваторах. Это были арендованные гостиницы в Змеиногорске и Рубцовске.

Все это время за состоянием здоровья работников вели пристальное медицинское наблюдение. За два дня до завершения изоляции им сделали тест на коронавирус.

Всем обследованным сотрудникам пришел отрицательный результат. Оплата труда за этот период производилась в установленном порядке. Кроме того, работников обеспечили бесплатным питанием.

На Корбалихинском руднике была проведена полная дезинфекционная обработка всей территории под контролем Роспотребнадзора. В течение всего срока работы сотрудники будут находиться под медицинским наблюдением.

Объекты компании «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае. spm.test.ugmk.com

Обязательным является ограничение контактов персонала и разграничение потоков работников и смен. Несколько раз в день проводится термометрия и уборка помещения с применением дезинфицирующих средств. Также обеззараживают воздух облучателями с бактериальными лампами.

Все сотрудники, госпитализированные с подозрением на наличие вируса, благополучно выписаны из медицинских учреждений. Новые факты госпитализации работников предприятия не регистрировались с 6 мая. В период карантина деятельность рудника обеспечивало 50% от общего числа сотрудников.

За время ограничительных мер предприятие «Сибирь-Полиметаллы» оказало медицинским организациям Алтайского края благотворительную материальную помощь в размере порядка 7 млн руб. В том числе, в больницы завезены продукты, вода, средства индивидуальной защиты, медикаменты и необходимое медицинское оборудование.