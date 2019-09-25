Две сотни барнаульцев вышли на субботник в парк, которого еще нет

Барнаульцы провели субботник на территории будущего парка Победы. Пока это просто аллея на пр. Космонавтов, но силами активистов она должна превратиться в место памяти. Ведь именно здесь в 1965 году ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза заложили аллею с елями и именными табличками.

К активистам присоединились курсанты БЮИ, сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю, школьники и неравнодушные горожане.

Как рассказала altapress.ru член инициативной группы Инна Тушева, организаторы не рассчитывали, что помочь в уборке аллеи придет столько желающих. Горожане убирали поросль, собирали опавшие листья и мусор.

В общей сложности в мероприятии по чистки парка приняло участие около двухсот человек.

Мусорные мешки и инвентарь обеспечил МУП «Горзеленхоз».

Что такое парк Победы и каким он будет?

О том, что аллею хотят восстановить и превратить в мемориальный парк, стало известно в 2016 году. Над этим работает целая группа горожан — представители ветеранских организаций, местные жители, студенты, педагоги, школьники. Они регулярно выходят на уборку территории и уже разработали архитектурный проект.

С 90-х годов территория пришла в запустение. Аллея заросла травой и превратилась в свалку.