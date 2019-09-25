Две сотни барнаульцев вышли на субботник в парк, которого еще нет

К активистам присоединились курсанты БЮИ, сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю, школьники и неравнодушные горожане.
Как рассказала altapress.ru член инициативной группы Инна Тушева, организаторы не рассчитывали, что помочь в уборке аллеи придет столько желающих. Горожане убирали поросль, собирали опавшие листья и мусор.
В общей сложности в мероприятии по чистки парка приняло участие около двухсот человек.
Мусорные мешки и инвентарь обеспечил МУП «Горзеленхоз».
Что такое парк Победы и каким он будет?
О том, что аллею хотят восстановить и превратить в мемориальный парк, стало известно в 2016 году. Над этим работает целая группа горожан — представители ветеранских организаций, местные жители, студенты, педагоги, школьники. Они регулярно выходят на уборку территории и уже разработали архитектурный проект.
С 90-х годов территория пришла в запустение. Аллея заросла травой и превратилась в свалку.